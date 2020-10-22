

الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

عقد أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم السادس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار محمد حمد البادي، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع، رفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما رفع أصحاب المعالي والفضيلة التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وناقش أصحاب المعالي والفضيلة خلال الاجتماع عدة موضوعات، يأتي في مقدمتها مشروع آلية عمل لجنة المختصين للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون ، ومقترح مملكة البحرين بإيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

// انتهى //

13:19ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عقد الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.