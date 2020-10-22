السعودية اليوم / سفارة المملكة في أستراليا تقيم ورشة عمل شبابية لدول مجموعة العشرين



سيدني 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، أن الورشة تأتي في إطار البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي تقوم بها السفارة في عدد من المدن الأسترالية.

واشتملت محاور الورشة على عدد من الموضوعات التي تتركز عليها رسالة شباب المجموعة لهذه السنة مثل المواطنة العالمية، تمكين الشباب، والجاهزية للمستقبل.

وفي ختام جلسات الحوار جرى تلخيص مخرجات الورشة التي عبرت عن رؤية الشباب المشاركين حول الموضوعات المطروحة، التي ستقوم السفارة بتقديمها إلى مجموعة تواصل شباب مجموعة العشرين للاستفادة منها في صياغة توصياتها المرفوعة لقادة دول المجموعة.

// انتهى //

12:56ت م

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سيدني 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا بالتعاون والتنسيق مع مجموعة تواصل الشباب في مجموعة العشرين، اليوم، ورشة العمل الشبابية الأولى في أستراليا بجامعة ويسترن سيدني، شارك فيها مجموعة من طلبة الدراسات العليا السعوديين من مختلف التخصصات ونظرائهم من بعض دول المجموعة من أستراليا والصين والأرجنتين والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، أن الورشة تأتي في إطار البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي تقوم بها السفارة في عدد من المدن الأسترالية.واشتملت محاور الورشة على عدد من الموضوعات التي تتركز عليها رسالة شباب المجموعة لهذه السنة مثل المواطنة العالمية، تمكين الشباب، والجاهزية للمستقبل.وفي ختام جلسات الحوار جرى تلخيص مخرجات الورشة التي عبرت عن رؤية الشباب المشاركين حول الموضوعات المطروحة، التي ستقوم السفارة بتقديمها إلى مجموعة تواصل شباب مجموعة العشرين للاستفادة منها في صياغة توصياتها المرفوعة لقادة دول المجموعة.// انتهى //12:56ت م0068

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