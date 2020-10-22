بلاغ عبر تويتر يقود مرور جدة لضبط مراهق متهور

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد بلاغ من مواطن عبر موقع تويتر مرور جدة إلى ضبط مراهق قاد بسرعة جنونية في اتجاه بريمان، ووثق ذلك عبر مواقع التواصل.

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وكان مقدم البلاغ وثق المقطع وتوجه ببلاغ إلى المرور قال فيه: مراهق يقود بتهور وبسرعة في طريق كوبري بريمان، ويقوم بنشرها في السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن لديه كافة تفاصيل المركبة، داعيًا المرور للتواصل معه.

وبعد ساعات أعلن مرور جدة أنه تمكن من ضبط المركبة والشخص الذي كان يقودها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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