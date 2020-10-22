تنويه من «الموارد البشرية» حول تأخير الرواتب.. والوزارة توضح طريقة التصرف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تأخير الرواتب يعتبر مخالفة للنظام، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيًا عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي(اضغط هنا)».

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