، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني يحذّر ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.رياح نجران الأرصاد