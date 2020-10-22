، كورونا.. حاكم ولاية نيويورك يعلن تضييق القيود في المدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أندرو كومو: سنواصل اتخاذ إجراءات قوية لوقف الانتشار

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم أمس الأربعاء، أنه سيتم تضييق القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا في مدينة نيويورك على أحياء معينة بدلًا من شوارع بكاملها.

قال كومو "مدينة نيويورك، لديها عامل واحد للانتشار. إذا كنت في وسط البلد الشمالي، فلديك عامل آخر للانتشار. منطقة برتقالية أقل من 2% بعد 10 أيام، 3% في المناطق الأقل كثافة سكانية، منطقة صفراء، أقل من 1.5% بعد 10 أيام، 2% في المناطق الأقل كثافة سكانية".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أن "معدل إيجابية الاختبار في مناطق المنطقة الحمراء عبر الولاية؛ هو 6.61%؛ في حين أن معدل الإيجابية على مستوى الولاية باستثناء المناطق الحمراء هو 1.42%"؛ مؤكدًا "أننا سنواصل اتخاذ إجراءات قوية لوقف الانتشار".فيروس كورونا الجديد