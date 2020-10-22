آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا

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لا شك أن تجربة العلماء مع أمراض سابقة قد تقدم العديد من الأسلحة لتفكيك “شفرات” الفيروس المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم، وما زال مستمراً ملوحاً بموجات ثانية.

وعلى الرغم من جهود العلماء، إلا أن العالم ما زال عاجزاً حتى اليوم بعد أشهر طويلة من انتشار الجائحة متسببة بأزمات عالمية مفصلية.

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ومن جهود الأبحاث، أن علماء بريطانيون يتأهبون هذه الأيام لبدء تجربة مثيرة للجدل من شأنها إصابة متطوعين أصحاء بفيروس كورونا المستجد، وذلك لدراسة المرض أملا في تسريع تطوير لقاح.

وتعتبر التجربة الجديدة، التي يطلق عليها “دراسة التحدي”، محفوفة بالمخاطر، غير أن مؤيديها قالوا إنها قد تسفر عن نتائج أسرع من الأبحاث القياسية، التي تدرس تأثير الأدوية التجريبية في المتطوعين المصابين بالمرض.

بدورها، أعلنت جامعة إمبريال كوليدج لندن، الثلاثاء، أن الدراسة التي تضم متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، ستجرى بالشراكة مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ومستشفى رويال فري لندن والصندوق الائتماني لنظام الصحة الوطنية وشركة إتش فيفو، وهي شركة لديها خبرة في إجراء الاختبار.

Source almnatiq

