شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، انتقادات البعض، بشأن انتقاده لعدم ديمقراطية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ابن مساعد: " يسألني البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي " .

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وتابع: " الجواب هو أن الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى، وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟! ".

وأضاف: " دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم، والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين " .

واختتم: " تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الإنقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق الـ 100 بحجة الإنقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية المزعومة، مع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة " .