︎ : .

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 5 وظائف شاغرة في مجال التغذية الغير علاجية وذلك للعمل في مستشفيات القوات المسلحة بالطائف. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالتالي: Advertisements أخصائية تغذية غير علاجية – 3 وظائف.

فنية تغذية غير علاجية / فني تغذية – وظيفتان. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الغذاء والتغذية أو ما يعادلها ولا يشترط توفر خبرة سابقة. Source wadhefa





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.