︎ : .

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المقبولين نهائياً لشغل الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها عبر منصة جدارة لمراجعة المقر الرئيسي بالرياض. Advertisements وشددت على ضرورة إحضار المقبولين الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين. وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الـــرابـــط . Source wadhefa





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع المدني” يدعو المقبولين لشغل الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات التعيين ويتيح معرفة النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.