شرطة الرياض تطيح بخمسة متهمين في احتيال مالي بمبالغ تجاوزت 11.8 مليون ريال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنَّ الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة أشخاص؛ (مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وأضاف أنَّ المتهمين تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة. امتهن إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلاماتٍ تجارية، والتسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء (120) عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها (11,856,259) أحد عشر مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالًا، تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين)، وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الإنتربول السعودي، فيما تمَّ اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.