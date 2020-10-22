السعودية اليوم / السنغال تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغت 15 ألفًا و 484 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 321 شخصًا.

// انتهى //

02:02ت م

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دكار 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغت 15 ألفًا و 484 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 321 شخصًا.// انتهى //02:02ت م0270

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