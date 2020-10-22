مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية: واشنطن توصلت إلى أن إيران تتخذ إجراءات للتدخل في الانتخابات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، نجاح واشنطن في رصد تهديدات إيرانية للانتخابات الرئاسية "والرد عليها" سريعاً.

وبحسب راتكليف فإن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن إيران تتخذ إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت رويترز عن المسؤول الاستخباراتي الأمريكي قوله إن إيران أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بتهديدات موسكو للانتخابات الأمريكية، التي يتنافس فيها ترامب أمام المرشح الجمهوري جو بايدن، قال رادكليف: "نحن على علم بحصول روسيا على بعض بيانات الناخبين".





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وبموجب منصب جون راتكليف فإنه يشرف على 17 وكالة استخباراتية أمريكية مدنية وعسكرية، من بينها وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).

وخلف راتكليف المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، والذي استقال في أغسطس/آب 2019، إثر خلاف مع ترامب.

وبدعم من سيد البيت الأبيض، أصبح جون راتكليف عضو الكونجرس الأمريكي عن تكساس مسؤول الاستخبارات الأول بالولايات المتحدة؛ إذ اعتبره ترامب مصدر إلهام لبلد عظيم يعشقه.

وفي خضم مواجهة ترامب لتحركات الديمقراطيين لإدانته في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، دافع راتكليف، وهو عضو في اللجنة القانونية والاستخباراتية في مجلس النواب، عن الرئيس الأمريكي أثناء شهادة المحقق الخاص روبرت مولر.

ولم يكتف عضو الكونجرس بذلك، إذ اتهم أيضا مولر بتجاوز حدود سلطته في تناول تقرير تحقيقه الموسع لاحتمال إعاقة ترامب للعدالة بعد قرار المحقق الخاص أنه لم يخلص إلى ما يشير أنه ارتكب جريمة.