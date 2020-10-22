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فيديو.. تفاصيل وتطورات حريق غابة جبل غُلامة بقرية الظهارة
منطقة وعرة جدًّا يصعب معها مباشرة الآليات
متابعات الخليج 365 - عسير
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مدني تنومة تلقى بلاغًا، مساء أمس، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامة قرية الظهارة بمحافظة تنومة، شمال منطقة عسير.
وأضاف السيد، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًّا يصعب معها مباشرة الآليات.
وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقًا للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازيًّا في المواقع السكنية المجاورة.
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