مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أمس، مراسم توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد أن المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة، جرى توقيع عقد إنشائها بين أمانة محافظة جدة وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة، بمثابة البداية والنواة لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية، مشيرا إلى أن أعمال اللجان العمالية الموفقة بمحافظة جدة خلال جائحة كورونا أثمرت عن مثل هذه الأفكار التي ستكون في صالح المحافظة والعامل.

مهن خفيفة

أوضح الأمير مشعل بن ماجد أن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة.

دراسة مستفيضة

لفت محافظ جدة إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف متر مربع، سوف يستوعب بعد اكتماله 17 ألف عامل، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما أنه نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.