نفى رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض آل المؤنس الوادعي، ما أشيع حول إلغاء مشروع دوار القرارة الواقع على طريق الملك خالد غرب الكلية التقنية. وقال الوادعي: إن التصميم الجديد رفع لأمانة منطقة عسير بما يتوافق مع مشاريع المشهد الحضري التي وجه بها أمير منطقة عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأضاف أن مشروعي الدوار وربط قرى الملحة بالشارع العام يأتيان ضمن مشروع تطوير الطرق والشوارع والميادين، وأكد أنه بمجرد وصول رد الأمانة الإيجابي سوف تعمد البلدية المقاول بالتنفيذ دون تأخير. وقال إن استمرار وضع المشروع على حاله بوجود كتل خرسانية وعشوائية في حركة السير يشكل خطورة كبيرة على عابري الطريق الدولي، ومعاناة لأهالي أحياء البوادي والمبرح ومركز لادمة وقرى الملحة شرق المحافظة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدي ظهران الجنوب: لا صحة لإلغاء مشروع دوار القرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.