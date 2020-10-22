، اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بعد مشاركة 19 فنانة في المعرض المصاحب لمزاد الإبل بحفر الباطن، وعرض لوحاتهن أمام الزوار، ومن منطلق حرص ولاة الأمر وتوجيهاتهم باقتناء الأعمال الفنية من الجهات الحكومية، بادرت بعض مؤسسات القطاع الخاص باقتناء عدد من اللوحات الفنية كبادرة منها ودعم لفناني المحافظة، وتشجيع القطاعات الحكومية على الاقتداء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة؛ إذ تم اقتناء 8 لوحات فنية من قِبل تلك المؤسسات، وعدد من الزوار.
وتفصيلاً، احتضن المعرض الذي أُقيم مؤخرًا، نحو 50 لوحة، تركزت على رسومات الإبل في الكثير من تفاصيلها الخارجية، وفي الوقت نفسه حرصت التشكيليات على رسم لوحات لولاة الأمر، ذهب معظمها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى مهرجانات الإبل ومسابقاتها المختلفة، باعتبارها أحد مكونات الصحراء في الجزيرة العربية.
وقالت العنود المقبل، منسقة المعرض: "إن المعرض التشكيلي بمزاد الإبل تجربة فريدة من نوعها، حرصنا على المشاركة فيها؛ لنحظى بالحضور الكثيف من زوار المزاد. وقد لقيت اللوحات المعروضة إعجابًا كبيرًا من الزوار كافة".
وأضافت العنود: "فوجئنا بكثرة الأعمال الفنية المشاركة التي وصلت إلى 50 لوحة، شاركت في رسمها 19 فنانة تشكيلية وفنانًا تشكيليًّا. وقد تلقت كل من الفنانات (نوير العنزي، منيرة العنزي، حصة المسند، منيرة العنزي، نجود الماطر والعنود المقبل) عرضًا من جهات عدة لاقتناء لوحاتهن؛ إذ تم بيع عدد ثماني لوحات.
وأشارت المقبل إلى أن الفنانات المشاركات حرصن على رسم لوحات تشكيلية لسمو الأمير محمد بن سلمان باعتباره الراعي للكثير من منافسات الإبل، التي لطالما اعتمد عليها الآباء والأجداد في معيشتهم اليومية.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 12:38 AM
في بادرة من بعض مؤسسات القطاع الخاص دعمًا منها لفناني المحافظةاقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل
بعد مشاركة 19 فنانة في المعرض المصاحب لمزاد الإبل بحفر الباطن، وعرض لوحاتهن أمام الزوار، ومن منطلق حرص ولاة الأمر وتوجيهاتهم باقتناء الأعمال الفنية من الجهات الحكومية، بادرت بعض مؤسسات القطاع الخاص باقتناء عدد من اللوحات الفنية كبادرة منها ودعم لفناني المحافظة، وتشجيع القطاعات الحكومية على الاقتداء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة؛ إذ تم اقتناء 8 لوحات فنية من قِبل تلك المؤسسات، وعدد من الزوار.
وتفصيلاً، احتضن المعرض الذي أُقيم مؤخرًا، نحو 50 لوحة، تركزت على رسومات الإبل في الكثير من تفاصيلها الخارجية، وفي الوقت نفسه حرصت التشكيليات على رسم لوحات لولاة الأمر، ذهب معظمها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تبنى مهرجانات الإبل ومسابقاتها المختلفة، باعتبارها أحد مكونات الصحراء في الجزيرة العربية.
وقالت العنود المقبل، منسقة المعرض: "إن المعرض التشكيلي بمزاد الإبل تجربة فريدة من نوعها، حرصنا على المشاركة فيها؛ لنحظى بالحضور الكثيف من زوار المزاد. وقد لقيت اللوحات المعروضة إعجابًا كبيرًا من الزوار كافة".
وأضافت العنود: "فوجئنا بكثرة الأعمال الفنية المشاركة التي وصلت إلى 50 لوحة، شاركت في رسمها 19 فنانة تشكيلية وفنانًا تشكيليًّا. وقد تلقت كل من الفنانات (نوير العنزي، منيرة العنزي، حصة المسند، منيرة العنزي، نجود الماطر والعنود المقبل) عرضًا من جهات عدة لاقتناء لوحاتهن؛ إذ تم بيع عدد ثماني لوحات.
وأشارت المقبل إلى أن الفنانات المشاركات حرصن على رسم لوحات تشكيلية لسمو الأمير محمد بن سلمان باعتباره الراعي للكثير من منافسات الإبل، التي لطالما اعتمد عليها الآباء والأجداد في معيشتهم اليومية.
، اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اقتناء 8 لوحات لفنانات حفر الباطن في معرض الفن التشكيلي بمزاد الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.