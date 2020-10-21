محمد بن مسعود - الدمام - 26676 إصابة جديدة آخر 24 ساعة أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالمرض يرتفع إلى 34048، والإصابات إلى 957421. وتبين الأرقام المسجلة اليوم ارتفاعًا حادًا في الإصابات، مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 20468 إصابة، وفقًا لـ "رويترز". فيروس كورونا الجديد 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 08:57 PM Advertisements 26676 إصابة جديدة آخر 24 ساعة حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالمرض يرتفع إلى 34048، والإصابات إلى 957421. وتبين الأرقام المسجلة اليوم ارتفاعًا حادًا في الإصابات، مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 20468 إصابة، وفقًا لـ "رويترز". الكلمات المفتاحية ، حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة إصابات "كورونا" في فرنسا تقترب من المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.