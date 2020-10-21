هكذا تحمي نفسك من أمراض العيون الشائعة

2020-10-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري العيون الدكتور ريان عطية، أن هناك (٨) من أمراض العيون شائعة تصيب العينين وهي: الماء الأبيض، الماء الأزرق (الجلوكوما)، جفاف العين، القرنية المخروطية، التهاب القرنية، انفصال الشبكية، حساسية العين، انحراف النظر.

العمر والعوامل الوراثية

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، العين مثل بقية أعضاء الجسم الحيوية، إذ قد تتعرض لبعض المشاكل والأمراض نتيجة عوامل وراثية، وربما تكون مشكلات عرضية طارئة، أو قد تحدث بسبب التقدم في العمر، وكلها تؤثر بشكل سلبي في النظر، وتعالج هذه الأمراض والمشكلات بعدة طرق مثل: ارتداء النظارات، أو إجراء العمليات الجراحية، أو عمليات الليزك.

٧ أجزاء هامة

وأشار إلى أن العين تتكون من (٧) أجزاء حتى يتمكن الفرد من الرؤية الصحيحة وهي:

⁃ القرنية وهي أنسجة شفافة، محدبة (دائرية) الشكل، تغطي الجزء الأمامي من العين.

⁃ الملتحمة: غشاء شفاف، يبطن السطح الداخلي للجفن، ويغطي الجزء الأبيض من العين.

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⁃ القزحية: الجزء الملون من العين، تتكون من عضلة دائرية، وأخرى طولية، وتتحكم في كمية الضوء المنساب إلى شبكية العين.

⁃ البؤبؤ: فتحة دائرية الشكل تقع في مركز العين (وسط العين)، تتميز بأن حجمها قابل للتغير (اتساع أو تضيق).

⁃ العدسة: عدسة شفافة، تسهم في المساعدة على انكسار الضوء.

⁃ الشبكية: طبقة رقيقة تقع داخل العين، تحتوي على طبقات من الخلايا العصبية، والألياف العصبية، وخلايا مستقبلة للضوء، ونسيج داعم.

⁃ العصب البصري: مجموعة من الألياف العصبية، تنقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ.

نصائح للوقاية من أمراض العيون

ونصح الدكتور عطية، بالحرص على الفحص الدوري للعين للتأكد من سلامتها، للوقاية من أمراض العيون ومراجعة الطبيب عند وجود احمرار، حكة، إفرازات، آلام، أو أعراض غريبة في العين، وارتداء النظارات الشمسية عند التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في وقت الذروة، عدم لمس العين إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون، الحذر من استخدام أدوات المكياج منتهية الصلاحية، أو أنواعها الرديئة، أو المعروضة في المحلات التجارية للتجربة، أو تلك التي تخص الآخرين.

كما ينصح لتجنب أمراض العيون بعدم الجلوس لوقت طويل أمام شاشة الحاسوب أو التلفاز، واستخدام إضاءة مناسبة في الغرفة عند القراءة، والحصول على فترة كافية من النوم في الليل، وتجنب السهر، والمحافظة على رطوبة العين، وذلك بشرب كميات كافية من الماء، واستخدام القطرات المرطبة (الدموع الاصطناعية) في حالة جفاف العين، وذلك بعد استشارة الطبيب.



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