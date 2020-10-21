الاستعلام عن “المساعدات المقطوعة” في السعودية وموعد صرفها

تعد المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية، هي أحد البرامج التي تقوم على تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، وهى عبارة عن مبلغ من المال، يتم صرفه للمواطن شهريا أو سنويا على حسب الحالة الاقتصادية للمملكة، وهذا المبلغ يختلف من مواطن إلى آخر، فهو يحدد حسب حالة كل شخص، ويجب أن يكون الأشخاص المستحقين للمساعدة المقطوعة، مستوفين للشروط التي وضعتها المملكة، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنوضح في هذا المقال شروطها والمستحقين لها، وموعد صرفها.

الشروط التي يجب توافرها في المستحقين للمساعدات المقطوعة

هناك شروط للمساعدات المقطوعة، يجب توافرها للمتقدم لها وهى كما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم، لا يقل عن 35 عاما. يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية، وأن يكون مدة إقامته لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل. يشترط ألا يكون لديه حساب تجاري أو سجل ضريبي. أن يكون المتقدم غير حاصل على مساعدات حكومية، أو أي مساعدات أخرى من المملكة. يجب أن يكون راتبه، لا يزيد عن 3آلاف ريال سعودي.

يستطيع أي مواطن الاستعلام من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعةhttps://hrsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery

Advertisements

الأشخاص المستحقين لها

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هذه المساعدات إلى مجموعة معينة من الأشخاص، وهم كالآتي:

للسيدات الأرامل والمطلقات والأيتام.

الأشخاص الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص الذين ليس لديهم دخل شهري، أو محدودي الدخل.

المرأة التي لا معيل لها، أو تم هجرها.

أهالي السجناء.

المرأة المعيلة لأولادها، أو أبويها.

موعد صرف المساعدات المقطوعة في السعودية

صرف المساعدات المقطوعة يكون سنويا أو شهريا، على حسب الحالة الاقتصادية، ولا يوجد موعد محدد لصرف المساعدات المقطوعة، ولكن يمكن الاستعلام عن صرف هذه المساعدات، عن طريق الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون ذلك كالآتي: