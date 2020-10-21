شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الخميس، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة التي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر على بقية مناطق المملكة، في حين ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.