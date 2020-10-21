شكرا لمتابعة خبر عن ‏أمير مكة يؤكد على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة اليوم ، الخطة التشغيلية لمشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة (وصْل) , الذي يعدّ أحد المبادرات الرقمية الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية , تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأكد سموه أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة , الذي سيُحدِث - بإذن الله - فور اكتماله نقلة نوعية في التعاملات بين مختلف الأجهزة بما يُسهم في التسهيل على المراجعين ويحقق سرعة إنهاء المعاملات.

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وخلال رئاسته للاجتماع , قدّم معالي رئيس جامعة جدة , الدكتور عدنان الحميدان، عرضاً عن الخطة التشغيلية للمشروع الذي يهدف إلى التحول الرقمي من خلال الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة العمل.

وسيعمل المشروع على ربط الجهات الحكومية إلكترونياً لتسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الإلكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة ، بالإضافة لتطوير منصة إلكترونية للربط بين هذه القطاعات ، إلى جانب بناء شاشات تحكم ذكية للربط بينها، فيما سيمكّن المشروع من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات عبر نظام الاستعلام الموحد.

كما سيوثق المشروع جميع المعاملات الصادرة والواردة للإمارة ، وسيتم تقييم مدة التنفيذ والاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بها، والعمل مع القطاعات المختلفة لوضع أفضل الممارسات لإدارة البيانات وضمان استدامة قواعد البيانات على المدى البعيد، وتطوير منصة تساهم في دعم اتخاذ القرار , واستقطاب الأفكار التنموية الإبداعية , ورصد وتحليل البيانات وعرضها على شاشات تحكم ذكية لدعم اتخاذ القرار.