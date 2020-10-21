، "الصمعاني" يشكر القيادة بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ،

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رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليفه رئيساً للمجلس.
وثمّن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمرفق القضائي، مؤكداً أن ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.
وتضم عضوية المجلس كلاً من: رئيس المحكمة العليا والنائب العام، نائب وزير العدل إضافة إلى كل من صدر بشأن تسميتهم الأمر الكريم وهم سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد.
ورفع أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية بتسميتهم أعضاءً للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الثقة الكريمة تمثل أكبر حافز للاستمرار في العمل والإسهام في تطوير المرفق القضائي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 03:51 PM
أعرب عن تقديره للدعم والاهتمام الكبيرين بالمرفق القضائي
رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتمديد تكليفه رئيساً للمجلس.
وثمّن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمرفق القضائي، مؤكداً أن ما يجده القضاء في المملكة من دعم واهتمام من ولاة الأمر هو أكبر داعم لتطويره وتقدمه، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.
وتضم عضوية المجلس كلاً من: رئيس المحكمة العليا والنائب العام، نائب وزير العدل إضافة إلى كل من صدر بشأن تسميتهم الأمر الكريم وهم سلمان بن محمد بن نشوان، وإبراهيم بن محمد العسكر، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومحمد عثمان الزهراني، وصالح بن سليمان المطرودي، ومحمد بن سليمان الفهيد، والدكتور فهد بن سعد الماجد.
ورفع أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الملكية بتسميتهم أعضاءً للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الثقة الكريمة تمثل أكبر حافز للاستمرار في العمل والإسهام في تطوير المرفق القضائي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
، "الصمعاني" يشكر القيادة بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ،
المصدر : الخليج 365
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