، وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".

وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.