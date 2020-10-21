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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".

وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 03:20 PM

أعرب عن ترحيبه بالضيف والوفد المرافق له على أرض المملكة

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "سرّني اليوم أن أستقبل في الرياض السيد بيتر سيارتو وزير خارجية المجر".

وأضاف الأمير "فيصل": استعرضنا معاً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السعودي المجري في جميع المجالات وأرحب به وبوفده المرافق في المملكة ونتطلع معاً لحاضر ومستقبل مزدهرين للعلاقات بين البلدين الصديقين.

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، وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المجري آفاق التعاون بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365

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