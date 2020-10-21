شكرا لقرائتكم خبر عن "سعودي قاب" .. مشاريع زراعية تحصل على علامة الجودة والان نبدء بالتفاصيل

• "الفضلي" يرعى حفل تسليم شهادات الممارسات الزراعية الجيدة

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم حفل تسليم شهادات الممارسات الزراعية الجيدة السعودية "سعودي قاب" لعدد من المشاريع الزراعية والمزارع، وذلك بعد أن أتمت تلك المشاريع تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية واستحقت الحصول على علامة الجودة "سعودي قاب".

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول المصدرة للمنتجات الزراعية للمملكة بمقر الوزارة بالرياض، حيث توفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين.

Advertisements

وتتضمن شروط الحصول على شهادات سعودي قاب تقييم المخاطر، وحفظ السجلات، والتقييم الذاتي لوحدة الإنتاج، وضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، ومعايير استخدام الوقود والطاقة، وتوفر نظام موثق لتتبع المنتجات وفصلها، وتوفر الاختصاص والتدريب لدى مدير وحدة الإنتاج والمسؤول عن إدارة المنتج ومواد الوقاية وإدارة الأسمدة والسلامة المهنية والمعدات والآلات وكذلك التخطيط الفعال لاستخدام الأسمدة والمبيدات، والشروط العامة للحصاد والتعبئة والتخزين.

كما تتضمن أيضَا تسجيل العمالة، وطريقة التعامل معهم، والتأمين ضد المخاطر، وسلامة التربة وحمايتها من الانهيار، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، والمياه المستخدمة أثناء تداول المنتج، علاوة على إدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحياة البرية وحماية التنوع البيئي، وإدارة الملوثات والمخلفات، وتوفر إرشادات النظافة والصحة العامة، وتوفر المرافق الصحية وأماكن تناول الطعام، ووجود تدابير وقائية ضد الأمراض المنقولة من الزوار.

يشار إلى أن تطبيق سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "سعودي قاب" مبادرة تتوافق مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الداعمة لبرنامج التحول الوطني2020، وقد أطلقتها الوزارة دعمًا للقطاع الزراعي بالمملكة؛ لمساعدته في مواجهة التهديدات والتحديات التي تؤثر سلباً على مستقبل القطاع، وتستهدف تحسين العمليات والممارسات الزراعية التي تعمل على سلامة المنتج وجودته، وتسهم في تحسين القدرة التنافسية للمحاصيل المنتجة وللحد من استخدام المبيدات الحشرية والحفاظ على الإنتاجية العالية للمحاصيل مما يعزز نفاذ وثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية.