محمد بن مسعود - الدمام - قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم. وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: ١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى. ٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته. 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 03:05 PM Advertisements "آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي "آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم. وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم: ١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى. ٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن. سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته. الكلمات المفتاحية ، "آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي ،

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