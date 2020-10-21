بالفيديو.. مواطنون وعرب يدعمون مقاطعة المنتجات التركية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا مواطنون وعرب إلى مقاطعة نهائية للمنتجات التركية، رداً على ممارسات قيادتها وتدخلها في الدول العربية. دعا مواطنون وعرب إلى مقاطعة نهائية للمنتجات التركية، رداً على ممارسات قيادتها وتدخلها في الدول العربية. وأكد الداعمون للمقاطعة، وفقا لـ"العربية"، أن تركيا أصبحت تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لذلك يجب مقاطعتها. واستنكروا محاربة النظام التركي للدول العربية، متوقعين أن تثمر حملة المقاطعة لنتائج إيجابية تدفع تركيا للتراجع عما تفعله.

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