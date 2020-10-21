شكرا لمتابعة خبر عن تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين عدد ( 99 ) عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف واللاتي سيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءًا من مطلع الأسبوع القادم - بمشيئة الله -، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.

ويأتي ذلك تجسيدًا لاهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.