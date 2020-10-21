شكرا لمتابعة خبر عن آلية المطالبة بالتعويضات للمتضررين من انهيار مواقف برج الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو اتحاد المحامين الدوليين، عبدالجليل الخالديي الخطوات القانونية للمطالبة بتعويض للمتضررين من حادث انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر .

وأكد الخبير القانوني أن مسؤولية الحادث تقع على المالك والجهة التي نفذت المشروع ويحق للمتضررين مقاضاتهما والمطالبة بالتعويض .

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وأضاف أنه يجب رفع دعوى على مالك المشروع، وإدخال الجهة المنفذة في الدعوى، لتحديد المسؤولية التقصيرية ومن ثم يتم التقاضي، وفقاً لـ"اليوم " .

وكان الموقف المخصص للسيارات في البرج قد انهار، إثر هبوط أرضي مفاجئ ما تسبب في تلفيات بعشرات المركبات واحتجاز عدد من العمال تحت أنقاض الموقف المنهار ، وتمكنت فرق الدفاع المدني في إنقاذ محتجزين .

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