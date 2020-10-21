«الكهموس» يرأس اجتماعًا وزاريًّا لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

يترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، غدًا الخميس، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين.

يأتي ذلك بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والنائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة والدول المشارِكة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

وسيناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية التي انعقدت في الـ26 مارس من هذا العام، إضافةً إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجاله مكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومُرتكبيها، واسترداد المسروقات.

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يُذكَر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.

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