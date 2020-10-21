السعودية اليوم / محافظ التقاعد يزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

زار معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس برفقة وفد المؤسسة والشركات التابعة لها، الهيئة

واطلع معاليه خلال اللقاء على عدد من الإنجازات التشغيلية للهيئة والمتمثلة في خدمات السحابة الحكومية، وبنك البيانات، ومنصة الاستشراف، ومراكز البيانات المختلفة، والهوية الرقمية، إضافة إلى منظومة أبشر، وباقي المنصات الوطنية، والمساهمة المجتمعية من قبل الهيئة في عدد من المسارات الاجتماعية المختلفة، مثل: تطبيقات (فرجت) و (توكلنا) و(تباعد) ومبادرة (إياب) و(طريق مكة) لتسهيل سفر الحجاج.

كما استمع معاليه أثناء الزيارة إلى ما قامت به الهيئة خلال جائحة أزمة

وفي أثناء الزيارة، التقى معاليه بمعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، حيث تناول الجانبان الحديث عن إطار علاقات التكامل بين الجهتين، فيما يخدم ويعزز رؤية المملكة 2030، وتوجهها العالمي في إطار البيانات والذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء كلٌ من معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري.

// انتهى //

11:48ت م

0046



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسزار معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس برفقة وفد المؤسسة والشركات التابعة لها، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".واطلع معاليه خلال اللقاء على عدد من الإنجازات التشغيلية للهيئة والمتمثلة في خدمات السحابة الحكومية، وبنك البيانات، ومنصة الاستشراف، ومراكز البيانات المختلفة، والهوية الرقمية، إضافة إلى منظومة أبشر، وباقي المنصات الوطنية، والمساهمة المجتمعية من قبل الهيئة في عدد من المسارات الاجتماعية المختلفة، مثل: تطبيقات (فرجت) و (توكلنا) و(تباعد) ومبادرة (إياب) و(طريق مكة) لتسهيل سفر الحجاج.كما استمع معاليه أثناء الزيارة إلى ما قامت به الهيئة خلال جائحة أزمة كورونا ومن ذلك إنشاء مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، وخدمة (عودة)، إضافة إلى الاتصال المرئي الآمن (بروق)، وغير ذلك من الإنجازات الابتكارية تمثلت في المدن الذكية، وبناء القدرات الوطنية، والبحوث والمعرفة.وفي أثناء الزيارة، التقى معاليه بمعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، حيث تناول الجانبان الحديث عن إطار علاقات التكامل بين الجهتين، فيما يخدم ويعزز رؤية المملكة 2030، وتوجهها العالمي في إطار البيانات والذكاء الاصطناعي.حضر اللقاء كلٌ من معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري.// انتهى //11:48ت م0046

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ التقاعد يزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.