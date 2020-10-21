السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موريتانيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة .

// انتهى //

11:31ت م

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موريتانيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 وفاة .// انتهى //11:31ت م0039

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