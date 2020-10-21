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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 10:58 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
، المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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