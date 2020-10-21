السعودية | تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل

بسبب تصميمه الغريب الذي بني على مساحة ضيقة جدا، أثار مبنى غريب التصميم تابع لجمعية البر الخيرية بأبي عريش، الجدل في مواقع التواصل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم: إن “أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها”، مؤكداً في مقطع فيديو متداول له أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.