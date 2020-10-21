، وكيل محافظة بيشة يدشن حملة توعوية تُعنى بالصلاة وأهميتها ،

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دشّنَ وكيل محافظة بيشة حملة توعوية توجيهية تُعنى بالصلاة وأهميتها ومكانتها في الإسلام تحت شعار #الصلاة _نور والتي تنفذها هيئة محافظة بيشة والمراكز التابعة لها من ضمن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية على مستوى المملكة.
وجاءت الحملة بناءً على توجيهات كريمة من الرئيس العام وبمتابعة وإشراف من المدير العام لفرع عسير الشيخ جابر الشهري، وبحضور رئيس الهيئة الشيخ / علي بن منصور القرني والقيادات الأمنية بالمحافظة والشركاء من القطاع العام والخاص وكان من ضمن فقرات التدشين الإلكتروني كلمة لمعالي الرئيس وكلمة لوكيل المحافظة وعرض مرئي للجهود والاستعدادات للهيئة بهذا الخصوص.
وفي الختام تم تكريم للشركاء في إنجاح الحملة من القطاع العام والخاص وانطلاق مسيرة بالسيارات الرسمية تحمل شعار الحملة، بمشاركة الجهات الأمنية وأعضاء الهيئة الأسواق والميادين والأماكن العامة مصاحبة لنشر المحتوى التوعوي على لوحات مضاءة والإلكترونية تم وضعها في الأسواق والشوارع الرئيسة والميادين والأماكن العامة والنشر الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 12:36 AM
شهدت تكريم الشركاء في إنجاحها من القطاع العام والخاصوكيل محافظة بيشة يدشن حملة توعوية تُعنى بالصلاة وأهميتها
دشّنَ وكيل محافظة بيشة حملة توعوية توجيهية تُعنى بالصلاة وأهميتها ومكانتها في الإسلام تحت شعار #الصلاة _نور والتي تنفذها هيئة محافظة بيشة والمراكز التابعة لها من ضمن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية على مستوى المملكة.
وجاءت الحملة بناءً على توجيهات كريمة من الرئيس العام وبمتابعة وإشراف من المدير العام لفرع عسير الشيخ جابر الشهري، وبحضور رئيس الهيئة الشيخ / علي بن منصور القرني والقيادات الأمنية بالمحافظة والشركاء من القطاع العام والخاص وكان من ضمن فقرات التدشين الإلكتروني كلمة لمعالي الرئيس وكلمة لوكيل المحافظة وعرض مرئي للجهود والاستعدادات للهيئة بهذا الخصوص.
وفي الختام تم تكريم للشركاء في إنجاح الحملة من القطاع العام والخاص وانطلاق مسيرة بالسيارات الرسمية تحمل شعار الحملة، بمشاركة الجهات الأمنية وأعضاء الهيئة الأسواق والميادين والأماكن العامة مصاحبة لنشر المحتوى التوعوي على لوحات مضاءة والإلكترونية تم وضعها في الأسواق والشوارع الرئيسة والميادين والأماكن العامة والنشر الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.
، وكيل محافظة بيشة يدشن حملة توعوية تُعنى بالصلاة وأهميتها ،
المصدر : الخليج 365
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