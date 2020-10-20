شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " يحذر من تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء جميع قائدي المركبات لضرورة التأكد من الآثار الجانبية للأدوية.

وأشارت الإدارة العامة للمرور أنه يجب التأكد قبل قيادة المركبة من تلك الآثار، وخاصة التي تؤدي إلى النعاس أثناء القيادة.

يُذكر أن العلاج ببعض الأدوية قد يؤدي إلى أعراض جانبية، منها النعاس وعدم الرؤية بوضوح، والإغماء، مما يؤدي إلى وقوع حوادث على الطرق.