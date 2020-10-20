شكرا لمتابعة خبر عن السماح بإصدار رخص فورية للعربات المتنقلة” الفود ترك” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن السماح بإصدار رخص فورية وبشكل إلكتروني كامل لأصحاب عربات الطعام المتنقة " الفود ترك " عن طريق منصة فرص البلدية، بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة لهذه العربات.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل مع ممثلي أصحاب عربات الطعام المتنقلة حول المملكة من الرياض عبر اجتماع بتقنية الاتصال المرئي وبحث المصاعب التي تواجه هذا القطاع والعمل على فرص نموه.

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ويذكر أن الحقيل قد أشاد بهمة الشباب العاملين في القطاع ، وأبدى التزامه بتشجيع العاملين والعمل على نمو هذا القطاع إيمانًا برؤية سمو ولي العهد في استثمار الطاقات الشبابية.

وفي وقت سابق ضمن زيارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لمناطق المملكة في منطقة عسير، وأثناء مروره بإحدى عربات البيع المتنقلة "فود ترك" استوقفه أحد البائع الذي شرح له متطلباته تطور هذا القطاع، حيث وعده الوزير بالبحث في الموضوع