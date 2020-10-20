«الجوازات» توضح موقف رسوم التابعين الحاصلين على «خروج نهائي» بدون مغادرة

تطرقت إلى رسوم «هوية مقيم»..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حالة تجديد إقامة المقيم، بينما لم يغادر أبناؤه المملكة، يُلزم بدفع المقابل المالي وسداد رسوم التابعين ورسوم «هوية مقيم»، حتى إن كانوا حاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ تساءل: «أنا إقامتي سوف تنتهي 30/10/2020 وسوف أقوم باستخراج تأشيرة نهائي لزوجتي وأولادي يوم 25/10/2020 على أن يكونوا خارج المملكة يوم 20/12/2020 إن شاء الله، هل يمكن تجديد إقامتي في موعدها يوم 30/10/2020 ولا يجب التجديد عند خروج الأسرة خارج المملكة؟».
وردت المديرية العامة للجوازات: «أهلًا بك، التعليمات تُجيـز لك التجديد ولكن بما أن الأبناء لم يغادروا المملكة المقابل المالي يطلب سداد رسوم التابعين ورسوم هوية مقيم نسعد بخدمتك».
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