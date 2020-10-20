«طقس الأربعاء».. هيئة الأرصاد تعلن موعد استقرار الأجواء المناخية

باستثناء تأثر أجزاء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، استقرار حالة الطقس، غدًا الأربعاء، على معظم أنحاء المملكة، باستثناء تأثر بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى وتأثرها بالرياح الشرقية النشطة والتي قد تثير الغبار خلال النهار.
ووفق تقرير الأرصاد، يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على معظم مناطق المملكة.
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