حصيلة جديدة للتعافي من فيروس كورونا في المدن والمحافظات السعودية

تصدّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 87 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 329270 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت ينبع في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 45 حالة وتم تعافي (31 في الرياض 25 في الدمام 12 في الهفوف 12 في الظهران 10 في مكة المكرمة 10 في بلجرشي 10 في النعيرية 7 في عرعر 7 في جازان 7 في الجبيل 7 في وادي الدواسر 6 في المجمعة 6 في بقيق 5 في أبها 5 في نجران 5 في عفيف 4 في جدة 4 في القطيف 4 في ضرما 4 في الخرج).

كما تعافى (3 في الزلفي 3 في رفحا 3 في القويعية 3 في الخفجي 3 في العيص 3 في قرية العليا 3 في المبرز 3 في بللسمر 2 في رفائع الجمش 2 في بريدة 2 في الخبر 2 في الدلم 2 في الدوادمي 2 في مهد الذهب 2 في صبيا 2 في أملج 2 في المظيلف 2 في الحمنة).

في حين تعافى (1في خباش 1في الحرجة 1في حائل 1في الباحة 1في خميس مشيط 1في عنيزة 1في الرس 1في رنية 1في البجادية 1في البدائع 1في صامطة 1في القنفذة 1في شقراء 1في المذنب 1في رجال المع 1في الحرث 1في ترج 1في راس تنورة).

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342698 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 329270 حالة، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5217 حالة.

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