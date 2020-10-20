وزارة الحج تعلن ملابسات «الوضع الصحي» للمعتمرين

قال وكيل وزارة الحج والعمرة، إن المرحلة الأولى للعمرة استضافت 125 ألف معتمر دون إصابات بـفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أكثر من مليوني شخص سجلوا في تطبيق اعتمرنا، والذي لن تُجرَى أي عمرة أو زيارة إلا من خلاله.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في وقت سابق، أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي، وشدد، على أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي إلا بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا.

وأشار الوزير إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 و65 سنة، قائلا: إن هناك خطة دقيقة محسوبة بالثواني من مرحلة دخول كل فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة وحتى خروجهم.