أخبار السعودية اليوم.. توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال في جدة.. وتنظيم أول قمة دولية لقضايا «المواصفات القياسية»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أكتوبر 2020م، منها: توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال في جدة، وانخفاض أسعار الذهب في السعودية، والمملكة تنظم أول قمة دولية لقضايا «المواصفات القياسية».

توقّع أمانة محافظة جدة غدًا الأربعاء، عقدًا استثماريًا لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة. وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حالات تسجيل المشترك السعودي في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

أعلن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف الأرملة التي لا يوجد لديها تابعون أو مستندات دالة على الاستقلالية.

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي.

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التطبيق الإلكتروني «زائرون» يهدف إلى تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد النبوي، بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة مسبقًا، والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة القاصدين.

أوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، تأثر بعض مناطق المملكة بمنخفضي البحر المتوسط والسودان في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة الأرصاد إن منخفض المتوسط يشمل الفترة من 24-26 أكتوبر الجاري.

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أوضح المرور السعودي، الإجراءات المتبعة لإسقاط السيارة من السجلات، مشيرًا إلى ثلاث خطوات لذلك.

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد بعض مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، غبارًا وارتفاعًا في درجات الحرارة.

أطلقت فنتك السعودية دليل القطاع والذي يوفر قاعدة بيانات شاملة لخدمات الدعم الرئيسية والشركاء الذين قد تحتاجهم شركات الفنتك في المملكة.

سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا بالتعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالميًا، في ظل تراجع الدولار.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السعودية طبقت إجراءات صحية قوية لاستئناف العمرة.

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