السعودية اليوم / ملتقى إلكتروني للجودة الشاملة بتعليم حفر الباطن



حفر الباطن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم بحفر الباطن اليوم ، ملتقى الجودة الشاملة الإلكتروني " عن بعد " تحت عنوان ( جودة تعليمنا في قياس أدائنا ) ، بمشاركة مدير التعليم بحفر الباطن عايض الرحيلي ، وأكثر من 490 مختصاً من مشرفي ومشرفات الإدارة وقادة وقائدات المدارس والمرشدين والمرشدات .

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير التعليم عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الإلكتروني عبر منصات التعليم , وقال " جودة التعليم تكمن في رصد وقياس مستوى أدائنا في العملية التعليمية، فالمؤشرات تعطينا دلالة على جودة التعليم، وبدونها لا يمكن قياس مستوى أدائنا " ، مؤكداً على أهمية استشعار المرحلة الحالية، والتي تتطلب تظافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة للطلاب في ظل هذه الجائحة .

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية " بنات " عمشاء زايد الشمري ، على أهمية قياس جودة التعليم ، وتوجه الوزارة لقياس الأداء عبر أدوات ومعايير دليل على أهمية قياس الأداء للارتفاع بجودة التعليم ، متمنية أن يكون هذا الملتقى انطلاقة لرفع معايير التميز لدينا .

إثر ذلك انطلقت أولى الجلسات بعنوان " التعليم عن بعد مصادر متنوعة ومتعددة " قدمتها رئيسة قسم الإشراف التربوي سميرة الشهراني , ثم عرض رئيس شعبة اللغة الإنجليزية صنيتان الحربي ورقة عمل بعنوان "نحو جودة تعليمية مستدامة" , وتقدمت رئيسة قسم رياض الأطفال عواطف العصلب ورقة بعنوان "رياض الأطفال تمكين وممارسة" , بعد ذلك عدد المشرف التربوي خالد العنزي "أدوات تقييم التعليم عن بعد".

وطرح رئيس قسم الأمن والسلامة بالإدارة فلاح الحربي ورقة عمل بعنوان " السلامة مسؤولية مشتركة "، وقدمت مشرفة التوجيه والإرشاد إبتسام العنزي ورقة تحدثت فيها عن "دور المدرسة في بناء قنوات تواصل فعال عن بعد " ، وعرض مشرف التدريب التربوي مبارك الظفيري ورقة عمل بعنوان "قراءة تحليلية لممارسات الكم والنوع في عمليات التدريب" .

واختتم الملتقى بكلمة للمساعد للشؤون التعليمية - بنين - ماطر بن عويد الظفيري شكر فيها الزملاء والزميلات على ما قدموه من أوراق عمل مهمة ، راجياً من الله أن يثمر ذلك في الميدان التربوي ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بقياس الأداء، والتركيز عليه لأنه خير وسيلة لتعزيز التميز لدينا، وإصلاح الأخطاء - إن وجدت - كي نحقق أعلى معايير الجودة في تعليمنا .

// انتهى //

20:41ت م

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