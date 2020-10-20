السعودية اليوم / محافظ حبونا يناقش سبل تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة



نجران 03 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

التقى محافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان في مقر المحافظة اليوم، بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وناقش اللقاء سبل وتعزيز الخدمات الصحية والطبية بالمحافظة، وما يقدم من خدمات في المستشفى والمراكز الصحية بالمحافظة.

وثمن بن زامان الجهود التي يبذلها منسوبو القطاع الصحي بالمحافظة.

من جهته أكد بني هميم حرصه وفريق العمل على بذل قصارى الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتوفير أرقى الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

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19:49ت م

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