شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " يوصي بالتأمين على المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن التأمين على المركبة يحفظ الحقوق خلال الحوادث المرورية.

وأضافت إدارة المرور:" تأمينك على مركبتك، يضمن حقوقك وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية لا قدر الله ".

ويعتبر التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارة ومن أهم الإجراءات التي يجب أن يتقيد بها قائد و مالك السيارة قبل تسييرها على الطرقات.

ويعد التأمين على السيارات من أهم الوسائل التي تضمن الحماية سواء الجزئية أو الكلية للسيارات، في حال التعرض لأي حوادث.