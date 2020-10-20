شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح أسباب استدعاء موديلات من 2005 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة عدة أسباب لاستدعاء موديلات من 2005 في 2020.

وقالت وزارة التجارةمن أسباب لاستدعاء موديلات 2005 :" بعض العيوب المصنعية لا تظهر مشاكلها الا بعد مدة من الاستخدام ، وعدم تلقي العدد الكافي من شكاوي المستهلكين علي المنتج المغيب في وقتها ،".

وأضافت الوزارة أن في عام 2014 تم اكتشاف خلل في الوسائد الهوائية المصنعة من قبل شركة تاكاتا اليابانية ، والمستخدمة في أكثر من 19 شركة لصناعة السيارات ، وتم تركيب هذه الوسائد المعيبة في عشرات الملايين من السيارات المنتجة من 2002 واختي 2015 ولايزال تحديث قائمة الاستدعاء لهذا الخلل مستمر إلي اليوم نظرا لكمية المركبات المشمولة.