شكرا لمتابعة خبر عن «الحج» تتيح حجز الصلاة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة عبر «اعتمرنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يُمكن حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا الصادر من الوزارة، نافية وجود أي تطبيق آخر.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل التطبيق على هواتف آيفون من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .

، كما يُمكن تحميله على أنرويد من خلال الرابط هنــــــــــا .

وكذلك يُمكن تحميله على هواوي من خلال الرابط هنــــــــــــا .

يشار إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد خصصت مصلى بالدور الأول في المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب العديد من الخدمات، ويأتي ذلك تزامناً مع عودة العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام.

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وعمدت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، إلى إحاطة المصلى بأشرطة توضح خصوصية المصلى، واستقبال ذوي الإعاقة، منذ وصولهم لساحات المسجد الحرام، إلى وقت خروجهم.

كما جندت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الموظفين الملمين بأساليب وآليات التعامل والتواصل الخاصة بذوي الإعاقة، للتعامل معهم وتوزيع الكمامات والمعقمات وعبوات مياه زمزم المخصصة للاستخدام الواحد خلال تواجدهم.

وتستعد ٥٣١ شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري، أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و 32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

وبين أن هناك أكثر 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعملون بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيليه لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70 % ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.