حساب المواطن يوضح موقف الأرملة التي لا تمتلك مستندات دالة على الاستقلالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب على الأرملة اتباعها في حال عدم امتلاكها لأي مستندات دالة على الاستقلالية. حدد برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب على الأرملة اتباعها في حال عدم امتلاكها لأي مستندات دالة على الاستقلالية. وأكد البرنامج أنه بإمكان أحد أبناء الأرملة إضافتها كتابع له، واختيار صلة القرابة (تابع معال) . وشدد البرنامج على ضرورة إرفاق صك حصر الورثة بعد اتباع هذه الخطوات حتى يتم إضافة الأرملة كتابع.

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