«التأمينات الاجتماعية» توضح حالات تسجيل المشترك السعودي بمنشأة قطاع خاص

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حالات تسجيل المشترك السعودي في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن في حالة عمر المشترك أقل من سن الستين وموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد لا يسجل في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه في حالة كون المشترك موظف في القطاع الخاص وأقل من سن الستين ولديه معاش تقاعد مبكر يتم إيقاف معاشه، ويسجل في نظام التأمينات في فرع تأمين المعاشات والأخطار المهنية، وتأمين التعطل ضد العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

(التسجيل بعد سن الستين)

وإذا كان عمر المشترك ستين سنة فأكثر وليس لديه مدة اشتراك سابقة أو لديه مده اشترك سابقة استلم عنها تعويض الدفعة الواحدة، يتم تسجيله في تأمين الأخطار المهنية، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وإذا كان عمر المشترك ستين فأكثر ولديه مدة اشتراك سابقة لم يستلم عنها تعويض، يسجل في تأمينات المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(أصحاب المعاشات)

وإذا كان المشترك صاحب معاش وعمره 65 سنة فأكثر، يسجل في تأمين الأخطار المهنية ويستمر في صرف المعاش، وإذا كان عمره أقل من 65 عامًا وأكثر من 60 يُخيَّر ما بين استمرار المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية أو إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات والأخطا المهنية، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(مالك المنشأة)

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مالك المنشأة الفردية لا يمكنه تسجيل نفسه بمنشأته، لكن يمكنه التقدم بطلب الاشتراك الاختياري.

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