تنبيه هام من وزارة الحج والعمرة بشأن حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام

أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن حجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام يكون من خلال استخدام تطبيق اعتمرنا فقط.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة، يجب استخدام تطبيق اعتمرنا الصادر من وزارة الحج والعمرة ولا يوجد أي تطبيق آخر.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أتاحت رابط تحميل تطبيق اعتمرنا في مطلع أكتوبر الجاري لمستخدمي الهواتف الناقلة بنظام «الآندرويد»، وذلك للراغبين بأداء العمرة والتي بدأت يوم 17 صفر الماضي.

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